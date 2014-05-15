Кількість загиблих від вибуху будинку в Миколаєві зросла до 4 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 14 травня рятувальними підрозділами проведено розбирання завалу на рівні другого та першого поверхів, продовжуються пошуково-рятувальні роботи у підвальному приміщенні. У ході проведення робіт о 3 год. 15 травня з-під завалів вилучено тіло 1 загиблого», - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7 год. 15 травня з початку виконання пошуково-рятувальних робіт врятовано 25 осіб та вилучено з-під завалів тіла 4 загиблих. Доля ще 3 осіб залишається невідомою, поінформували в ДСНС.

Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено сили і засоби ДСНС України, служб цивільного захисту та обласної спілки Червоного Хреста у кількості 200 осіб та 34 од. техніки. У зоні надзвичайної ситуації функціонує тимчасовий пункт життєзабезпечення ДСНС на 40 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуватимуться у цілодобовому режимі до остаточного виявлення всіх осіб, які можуть перебувати під завалами, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня о 12.56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух у 4-під'їзному житловому десятиповерховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби відбулося руйнування несучих конструкцій із 8-го по 10-й поверхи третього й четвертого під'їздів, у яких проживають 213 осіб.