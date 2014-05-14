У Миколаєві під завалами залишаються дві студентки - ОДА

Роботи з розбору завалів і витягання тіл загиблих тривають, повідомляє Сегодня з посиланням на прес-службу ДСНС в Миколаївській області.

"Станом на 20.00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла 3 загиблих і 5 постраждалих, 73 жителі зруйнованого будинку евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС задіяно 120 осіб особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки.

Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ, губернатор Миколаївської області Микола Романчук повідомив, що згідно з його даними, під завалами ще перебувають дві студентки віком до 27 років.

Читайте такожГолова ОДА Миколаєва пообіцяв постраждалим проект нового будинку через 9 днів після вибуху"Завтра до вечора буде дана оцінка тому, що потрібно буде зробити - зносити або не зносити будинок, і що потрібно побудувати", - сказав Романчук.

Як повідомлялося, вибух в десятиповерховому 4-під'їзному житловому будинку стався 12 травня опівдні. Внаслідок вибуху зруйновано несучі конструкції з 8 по 10 поверхи третього і четвертого під'їздів, у яких проживає 213 жителів. Вибухом зруйновані 18 квартир і 7 пошкоджено. Силами ДСНС врятовано 24 людини, розгорнуто пункт життєзабезпечення на 40 осіб. Мешканці будинку тимчасово розміщені в готелі "Турист-Миколаїв".