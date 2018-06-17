Тимошенко не обмовилася: доженемо і переженемо Швейцарію – тільки б суди не заважали

Оксюморон Юлії Тимошенко про "злочинні рішення судів" ("ми сьогодні, щоб захистити наші митні, податкові адміністрації та інші органи, які зобов’язані брати податки, прийняли спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати завідомо злочинні рішення судів») посіяв бурю відгуків та коментарів.

Навряд чи ця суперечлива теза була домашньою заготовкою на кшталт влучного "коса стає дибки". В автора немає ані йоти сумніву в тому, що гнів керівника уряду – праведний. Справді, як можна не обуритися інформацію про те, що, скажімо, Кацапетівський райсуд своїми рішеннями відновлює право підприємства N і понині користуватися пільгами скасованої три роки тому вільної економічної зони? У результаті підприємство безмитно ввозить на територію України десятки тонн м’яса, позбавляючи бюджет мільйонів гривень. І що робити, якщо зразків таких рішень, на вимогу Ю.В., ляже на її стіл кілька десятків, якщо не сотень?

Після коментаря міністра юстиції Миколи Онищука спочатку склалося враження, що Юлія Володимирівна, напевне, дещо погарячкувала, творчо й емоційно передаючи суть урядової постанови, яка на той час ще не була оприлюднена. Як пояснив міністр юстиції, там мало йти про вимогу до органів стягнення негайно подавати апеляції на такі рішення. Дія оскарженого рішення, як відомо, на час апеляції призупиняється.

Однак текст розпорядження Кабміну від 23 січня 2008 року №88-р, який щойно з’явився на сайті Верховної Ради, вартий того, щоб його повністю процитувати:

«Деякі питання діяльності контролюючих органів

Органи, що визначені згідно із статтею 2 Закону України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14) контролюючими, здійснюють відповідно до статті 19 Конституції України (254к/96-ВР), пункту 2 статті 4 Бюджетного кодексу України (2542-14), частин першої та третьої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" (1251-12) контроль за застосуванням пільг із сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що надаються суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, виключно на підставі норм законів з питань оподаткування».

Таки чином, схоже, справдилися найгірші очікування скептиків (далеко не всі скептики є обов’язково прихильниками “регіоналів” і антисимпатиками прем’єра): уряд своїм розпорядженням (навіть не постановою) дозволив органам стягнення зневажати судові рішення, оголосивши їх «завідомо злочинними». Очевидно, за три тижні січня стала очевидною беззубість статті Держбюджету-2008, за якою «відповідно до вимог статті 19 Конституції України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону». Можна припустити, що суди масово відновлюють пільги не лише щодо ВЕЗів, а й давно спочилого в Бозі закону про підприємства з іноземними інвестиціями та щодо підприємств, зареєстрованих у зоні відчуження ЧАЕС. Подейкують, до речі, що серед таких підприємств є такі, що належать депутатам від БЮТ.

Отже, якщо не працює Закон, запрацює розпорядження уряду? Підтверджується також, що висловлювання глави уряду не було обмовкою, а просто яскравим переказом суті урядового документа. Цей документ, який жваво обговорюватиметься, оскільки відверто посягає на конституційну обов’язковість виконання судових рішень, має тепер засвідчити, що ще одна теза Юлії Володимирівни була констатацією рішучих намірів.

У середині січня (цитуємо кабмінівський портал) «під час наради з адміністративно-господарським активом Дніпропетровщини Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко дала завдання Державній податковій адміністрації і Державній митній службі збільшити як мінімум удвічі обсяг надходжень до бюджету податків та митних зборів. “Я хочу, щоб ви поставили собі завдання – мінімум удвічі більше зібрати податків”, – наголосила Юлія Тимошенко.

Оцінимо реалістичність цього наміру. У відповідності до тези прем’єра оцінюватимемо не загальні надходження до бюджету, а саме податкові платежі.

2005 року за часів першого уряду Тимошенко податкові надходження до зведеного бюджету зросли на 55 відсотків порівняно з 2004 роком – із 63 до 98 мільярдів гривень. Торік на казначейські рахунки надійшов 161 мільярд гривень, або 23 відсотки ВВП.

Таким чином, у 2008 році ці платежі мають подвоїтися й сягнути 322 мільярдів гривень. При розрахунковому ВВП в один трильйон гривень цей показник становитиме 32 відсотки ВВП.

Якщо це трапиться, то протягом лише 2008 року (за фіскальною статистикою країн-членів Організації співробітництва та розвитку), ми залишимо позаду Австралію з її 31 відсотком податкових надходжень від ВВП, Ірландію та Швейцарію (по 30%), і станемо поряд з Канадою та Іспанією (по 34 відсотки) та з середнім показником по цій організації – 36 відсотків. Зростання податкових надходжень у 9 відсотків річного ВВП – навряд чи якась з цих країн-членів Організації співробітництва та розвитку ставила перед собою таке амбітне завдання.

А ми – зможемо. Попереду в нас ще не одне розпорядження 88-р.

Ігор Шпак