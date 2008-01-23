Тимошенко дозволила митникам і податківцям не виконувати рішення судів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє не виконувати завідомо неправомірні рішення судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогодні рішеннями певних судів «просто кришується весь незаконний рух товарів та послуг». «Тому ми сьогодні, щоб захистити наші митні, податкові адміністрації та інші органи, які зобов’язані брати податки, прийняли спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати завідомо злочинні рішення судів», - сказала керівник уряду.

За словами прем’єра, на сьогодні діє «потужне злочинне угрупування» між деякими представниками влади, суддями і господарюючими суб’єктами, які порушують закон. «І те, що у нас сьогодні бюджет порожній, це є наслідком того, що у нас практично на кожному кроці існують певні злочинні угрупування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що Кабмін має намір провести збір відповідних неправомірних рішень судів та передавати їх до Міністерства юстиції. На основі цього, за її словами, будуть направлятися звернення до Верховної Ради про звільнення суддів, які ухвалюють такі рішення.

Крім того, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, будуть направлятися відповідні звернення до Генеральної прокуратури про порушення проти таких суддів кримінальних справ. «Я також буду звертатися до голови Верховного Суду, щоб ці ситуації були розглянуті на пленумі Верховного Суду і щоб по них був зроблений висновок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.