Тимошенко збирає до Кабміну ”свідомо неправомірні рішення судів”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з листом до Державної митної служби та Державної податкової адміністрації з проханням передати уряду судові рішення, що стосуються роботи даних відомств і суперечать вимогам чинного законодавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на зустрічі з інвесторами.

“Днями я відправила особисто листа до Державної митної служби та до Державної податкової адміністрації, щоб нам передали всі судові рішення, на базі яких не виконується законодавство”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр зазначила, що прохання стосується тих судових рішень, що необґрунтовано звільняють фізичних і юридичних осіб від сплати податків і зборів.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що у питанні протидії виконанню даних судових рішень уряд діятиме винятково у межах Конституції і законів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 23 січня ухвалив постанову, яка дозволяє не виконувати свідомо неправомірні рішення судів.

Згодом міністр юстиції Микола ОНІЩУК наголосив, що в постанові чітко відображено, що в подібних випадках державні органи, зокрема, податкові та митні, зобов’язані негайно звертатися до апеляційних судів для оскарження таких рішень. “Органи держави зобов’язані негайно звертатися до апеляційних судів, якщо йдеться про рішення місцевих судів, скасовувати їх, вносити подання міністра юстиції щодо внесення ним подань до Вищої ради юстиції для зупинення діяльності таких суддів. Тобто, за порушення присяги звільняти їх з посад”, - сказав він.