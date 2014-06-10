У Торезі гірників шахти змусили віддати зарплату за день терористам - ЗМІ

Як повідомили самі гірники, їх поставили перед фактом: або розписуєшся у відомості, де відмовляєшся від грошей, або можеш писати заяву про звільнення, повідомляє donbass.ua.

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"Всі шахтарі поставили свої підписи під документом, оскільки нам діватися нікуди, - зазначив один з гірників. - Але, зрозуміло, задоволених мало. Віддавати просто так свої кровно зароблені під страхом звільнення - нонсенс".