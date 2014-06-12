Джемілєв сподівається, що Порошенко поверне Крим до складу України

В інтерв'ю радіо "Свобода" лідер кримських татар висловив стурбованість тим, що зараз - коли схід України палає - є небезпека того, що і Америка, і Європа "забудуть" про Крим.

Читайте такожДжемілєв: Меджліс у Криму може бути заборонений

"У нас є таке побоювання і, до речі, кілька днів тому у Варшаві у мене була зустріч з Бараком Обамою і я йому прямо сказав про ці побоювання. Щоб Крим не став предметом торгу: щоб росіяни не просувалися вглиб материкової України, то можуть забути про Крим", - сказав Мустафа Джемілєв.

За його словами, президент США запевнив, що такого не буде і поки останній квадратний метр окупованій землі не буде звільнений, санкції Заходу не припиняться".

Читайте такожДжемілєв розповів про бунт в оточенні Путіна через санкції

Лідер кримськотатарського народу заявив, що зараз вже є близько 10 тис. біженців з Криму, значну частину яких складають кримські татари, які тимчасово селяться на західній Україні.