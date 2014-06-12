Джемілєв сподівається, що Порошенко поверне Крим до складу України
Лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв висловив надію, що заява нового президента Петра Порошенка про повернення Криму Україні стане реальністю.
В інтерв'ю радіо "Свобода" лідер кримських татар висловив стурбованість тим, що зараз - коли схід України палає - є небезпека того, що і Америка, і Європа "забудуть" про Крим.
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"У нас є таке побоювання і, до речі, кілька днів тому у Варшаві у мене була зустріч з Бараком Обамою і я йому прямо сказав про ці побоювання. Щоб Крим не став предметом торгу: щоб росіяни не просувалися вглиб материкової України, то можуть забути про Крим", - сказав Мустафа Джемілєв.
За його словами, президент США запевнив, що такого не буде і поки останній квадратний метр окупованій землі не буде звільнений, санкції Заходу не припиняться".
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Лідер кримськотатарського народу заявив, що зараз вже є близько 10 тис. біженців з Криму, значну частину яких складають кримські татари, які тимчасово селяться на західній Україні.