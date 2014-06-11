Кримчани, які тимчасово проживають на Львівщині, отримають одноразову допомогу ООН

Мешканцям Криму, які тимчасово проживають на Львівщині, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виплатить одноразову адресну допомогу.

Про це повідомила УНІАН голова Львівської ОДА Ірина Сех.

Вона зазначила, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило порядок виплати одноразової адресної допомоги, наданої громадянам України, які переселилися з Криму та міста Севастополя у Львівську область.

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За її словами, перший транш одноразової допомоги буде виплачено сім’ям з маленькими дітьми, одиноким матерям, сім’ям, в складі яких є інваліди, та студентам, які не отримують стипендію.

«Розмір допомоги коливатиметься від 3 до 7,5 тис грн та залежить від кількості маленьких дітей у родинах. Одноразова допомога для студентів становитиме 2 тис грн. Зараз департамент соціального захисту ЛОДА відкриває у казначействі рахунок, на який до кінця наступного тижня мають надійти кошти. Сподіваюся, що до кінця цього місяця вони дійдуть до адресатів», – зазначила Сех.

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Вона також повідомила, що остаточна сума допомоги буде визначена після того, як представник Управління, який зараз перебуває на Львівщині, ознайомиться з потребами 140 осіб які мають отримати допомогу.

Як повідомляв УНІАН, станом кінець квітня, на Львівщині влаштовано близько 1,5 тис. переселенців з Криму.