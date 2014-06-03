Джемілєв отримав премію МЗС Польщі "Нагорода Солідарності"

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду у Варшаві лауреату вручили президент Польщі Броніслав Коморовський разом з екс-главою Польської держави Лехом Валенсою у присутності десятків лідерів інших країн, котрі приїхали до польської столиці для відзначення події.

"Я радий, що мають таку честь вручити нагороду разом з Лехом Валенсою Мустафі Джемілєву. Завдяки цій нагороді ми можемо продемонструвати свою європейську солідарність", - сказав Коморовський.Читайте такожДжемілєва висунули на Нобелівську премію миру

"Дякую за мирну, добру боротьбу та просимо боротися далі. Ця нагорода має заохочувати до цього. Я особисто переконаний, що перемога повинна настати", - додав Валенса.

На церемонії, крім лауреата, з промовами також виступили глава польського МЗС Радослав Сікорський, глава МЗС Швеції Карл Більдт та переможець президентських виборів Петро Порошенко.

Усі вони відзначили визначні заслуги Джемілєва в боротьбі за демократію та громадянські права.