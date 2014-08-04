Порошенко скасував пільги Ющенка, Литвина, Азарова, Януковича та інших

Про це йдеться у розпоряжденні глави держави від 4 серпня, опублікованому на його сайті.

Документом знімається гриф "не для друку" і скасовується дія низки розпоряджень колишніх президентів.

Зокрема, розпорядженнявід 4 липня 1994 року № 58 "Про матеріально-побутове забезпечення Юхима Звягільського"; від 7 червня 1996 року "Про обслуговування і безпеки колишнього прем'єр-міністра України Євгена Марчука"; від 11 липня 1997 року "Про обслуговуванні та безпеки колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка "; від 31 грудня 1999 року № 448 "Про обслуговування та безпеку колишнього Прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка"; від 18 червня 2001 року" Про обслуговування і безпеки колишнього прем'єр-міністра України Віктора Ющенка ".

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Також скасовується розпорядження від 10 червня 2002 року "Про матеріально-побутове та медичне обслуговування Миколи Азарова" (тоді Азаров очолював Державну податкову адміністрацію) і розпорядження від 12 січня 2005 року "Про обслуговування та безпеку колишнього Прем'єр-міністра України Віктора Януковича".

Документ також позбавляє довічного утримання коштом держави колишнього голову Верховної Ради Володимира Литвина.

"Визнати такими, що втратили чинність розпорядження від 17 травня 2006 року № 82 "Про довічне грошове утримання, медичне, побутове, транспортне та інше обслуговування колишнього голови Верховної Ради України Володимира Литвина", - йдеться, зокрема, у розпорядженні Порошенка.