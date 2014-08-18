Червоний Хрест очікує на гарантії безпеки під час доставки гуманітарного вантажу на Донбас

Про це УНІАН повідомила сьогодні представник організації із Женевського офісу Анастасія Ісюк.

"Зараз необхідно, аби МКЧХ отримав запевнення, що його групи зможуть працювати безпечно", - відзначила вона, нагадавши, що організація не використовує у своїй роботі "озброєного конвою".

Ісюк не стала коментувати, коли Червоний хрест може отримати такі гарантії та коли перший гуманітарний вантаж буде доставлено з Росії в Україну.

Вона зазначила, що, за даними організації, українська та російська влада узгодили між собою питання перетину кордону "гуманітарним конвоєм" з РФ.

Читайте такожБойовики не гарантують безпеку руху російської колони з гуманітаркою - РНБО"Російські та українські прикордонні та митні служби домовилися незабаром розпочати інспекцію першої групи вантажівок. МКЧХ буде слідкувати за цим процесом", - зазначила Ісюк.

Вона також додала, що організацію задовольняє інформація, яку вона отримала від російської влади про вміст вантажівок, котрі входять до складу "гуманітарного конвою" РФ.

На підставі цих даних Червоний хрест і попросив українську владу визнати цей вантаж "гуманітарним".

Як повідомлялося, 16 серпня Україна визнала відправлений з Росії вантаж гуманітарною допомогою.

Було погоджено, що розподілом допомоги для жителів Донбасу, які перебувають у зоні АТО, буде займатися Червоний хрест.

Читайте такожОБСЄ огляне російську гуманітарку 18-19 серпня - РНБОВодночас представник МКЧХ Паскаль Кютта заявив, що головна проблема, яка стосується подальшої долі конвою, полягає в отриманні гарантій безпеки від усіх сторін конфлікту.

Українська влада, а також лідери західних країн не виключали вторгнення Росії в Україну під приводом гуманітарної допомоги або ж провокацій з цим вантажем.