Україна визнала російський конвой під егідою Червоного Хреста гуманітарною допомогою

Міністр соціальної політики України Людмила Денісова підписала наказ про визнання вантажу Міжнародного Комітету Червоного Хреста гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє офіційний сайт Мінсоцполітики.

"Відповідно до статей 4 і 5 Закону України „Про гуманітарну допомогу” з урахуванням ініціативи Президента України П. Порошенка щодо отримання гуманітарної допомоги в рамках міжнародної гуманітарної місії під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста визнати вантаж гуманітарною допомогою згідно з додатком", - йдеться у документі.

Читайте такожЗМІ: Україна та Росія домовилися про повну перевірку гуманітарного конвоюЛист із переліком товарів гуманітарної допомоги надійшов до Мінсоцполітики 16 серпня за підписом голови регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Російської Федерації, Білорусі та Молдови Паскаля Кутти. Згідно з цим листом, гуманітарний вантаж складається з товарів загальною вагою 1856,3 тонни.

Отримувачем гуманітарного вантажу є місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Вантаж буде переміщений представниками МКЧХ в Україну через пункт пропуску БАПП Донецьк, йдеться в листі.