У Мінську не обговорюватимуть федералізацію України - екс-посол України в США

Питання про федералізацію України і питання про статус російської мови, ймовірно, не обговорюватимуть на переговорах у Мінську.

Таку думку "Главком" висловив екс-посол України в США Юрій Щербак.

«Думаю, що про це зовсім нема чого говорити. Можливо, будуть звучати якісь загальні вимоги, а вони всім відомі. Це, насамперед, децентралізація влади. Україна підтвердить, що вона на це готова. Але головна проблема для Путіна зараз - це причепити Україну будь-яким способом до нового союзу. Йому дуже важливо змусити Україну дати зобов'язання не вступати в НАТО і залишатися нейтральною країною. На мій погляд, він у жодному разі не припинить зусиль для знищення України», - вважає Щербак.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко поїде 26 серпня до Мінська на зустріч з президентами Білорусі, Росії та Казахстану. Своїх представників на цю зустріч делегує і Євросоюз.