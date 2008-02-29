Харківська облрада закликає ”трійку” відкликати лист про приєднання до ПДЧ

Харківська обласна рада закликає керівників країни відкликати підписаного ними листа про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії 28 лютого за ініціативою Партії регіонів депутати виступили з критикою цього документа і схвалили звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України.

У заяві говориться, зокрема, що підписання листа відбулося «без урахування волі громадян України, що суперечить нормам права та засадам, на яких будується демократична держава».

«Рішення такого порядку не можуть прийматися одноосібно, навіть найвищими посадовцями. Ні в парламенті, ні в уряді ці питання не обговорювалися. Такі нерозважливі дії несуть загрозу суверенітету держави, провокують розкол у нашому суспільстві, унеможливлюють партнерські відносини України з Північноатлантичним альянсом. Харківська обласна рада закликає Президента України, Прем’єр-міністра України та Голову Верховної ради України відкликати підписаного ними листа про приєднання України до Плану дій стосовно членства у НАТО», - йдеться у зверненні.

Харківська облрада вважає, що «лише народ, шляхом всеукраїнського референдуму, може визначити питання про приєднання держави до того чи іншого військового блоку».