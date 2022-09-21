Основи хартії ООН - під атакою тих, хто перекручує її для своїх політичних інтересів.

Президент США Джо Байден заявив, що постійний член Радбезу Організації Об'єднаних націй - Росія - безсоромно порушила основи хартії організації.

Про це йшлося під час виступу Байдена на Генасамблеї ООН.

Байден наголосив, що цю війну "обрала одна людина", натякаючи на Володимира Путіна.

Відео дня

"Постійний член Радбезу ООН вторгнувся у свою сусідню країну. Росія безсоромно порушила основи хартії ООН. Путін знову погрожував Європі ядерною зброєю. І тепер Росія набирає ще більшу кількість солдатів, Росія намагається зорганізувати фейковий референдум. І це є безпосереднім порушенням хартії ООН", - сказав він.

Також Байден спростував тезу росіян, якою Путін виправдовував вторгнення 24 лютого, про нібито "загрозу" для РФ.

"Ніхто Росії не загрожував, і ніхто, крім Росії, не шукав цього конфлікту. Ми попереджали, що цей конфлікт буде. Ми намагалися уникнути, але він (Путін - УНІАН) сам висловився так, щоб не було ніяких сумнівів. Путін заявив, що Україна була створена Росією. І ніколи, цитую, не мала реальної держави. Десятки шкіл, лікарень, центрів культури і музеїв знищені. Ми бачили й страшніші злочини - масові захоронення, тіла, на яких були сліди тортур. Ця війна має на меті знищити Українську державу, знищити право українців на окремий народ", - зазначив американський лідер.

США хочуть закінчити цю війну на справедливих умовах, додав Байден: "Але ви не можете захопити іншу територію силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - Росія. Отже, кожен з нас зобов'язується чітко і ясно заявити: Україна має ті ж права, які має кожна суверенна країна. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо проти агресії Росії - крапка".

Байден зазначив, що основи хартії ООН - під атакою тих, хто перекручує її для своїх політичних інтересів.

"Я відкидаю можливість військового розширення країн. Я проти глобальної політики страху і приниження. Бо права маленьких країн такі ж, як права великих", - сказав він.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: