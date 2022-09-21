Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував останні заяви президента РФ Володимира Путіна.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
Данілов зіронізував, що план Путіна "Бермудський трикутник" - це "комплексна програма утилізації росіян".
"Ухилення від мобілізації - в’язниця - ПВК "Вагнер". Далі: український фронт - ліквідація - біла Лада (за "гробові" в РФ пропонували купувати авто - Ред.)", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, мобілізаційні заходи в РФ почнуться сьогодні, а призову нібито підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі.
У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.