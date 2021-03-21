"30 кроків" Незалежності. 1998-й – великий потоп Закарпаття, вбивство Вадима Гетьмана та російський дефолт для українських гаманців

Не встигли озирнутися, а цього року зустрінемо тридцяту річницю Незалежності України. Який шлях українці пройшли з моменту проголошення Незалежності й до сьогодні? Чим запам’ятався 1998-й рік та як це – починати з нуля в новій, власній державі?

*«30 років – 30 кроків Незалежності» - спецпроект ТСН.Тижня, який розповідає, як і чим українці жили від буремного 1991-го і донині.

В 1998 році в Україні сталася трагедія, яку й досі згадують, як поганий сон, - через стихію Закарпаття пішло під воду. Напередодні повені в горах пішли зливи, які не вщухали чотири дні. Річки вийшли з берегів та блискавично затопили чверть території області. 350 тисяч людей опиняються по коліно в каламутній холодній воді. Тисячі будинків у містах та селах затоплені та повністю зруйновані. Рятуючись від глибокої води, двадцять тисяч закарпатців перетворяться на тимчасових переселенців. Неготовність до страшної стихії тих, хто мав з нею боротися, призводить і до людських жертв. У воді гинуть сімнадцять людей.

Ще одна знакова подія 1998-го - вибори до Верховної Ради. В цьому році вони стають великим змаганням. Це змагання не лише ідеологічне. Вперше в процесі виборів стають помітними технології. Причина проста: ці вибори - перші, коли половина депутатів обираються за партійними списками.

Кучма та опозиція б'ються за кожен голос, але жодна зі сторін не перемагає. Під час підрахунку голосів на цих виборах вперше українців починають свідомо дурити. Якщо перемога комуністів 26% голосів - це все ще пострадянська дійсність, то проходження в парламент ПСПУ Наталії Вітренко та СДПУ(о) Медведчука з чотирма мінімальними відсотками у декого викликає відверті сумніви. Та, попри очевидні порушення, партія влади з тавтологічною назвою – народно-демократична - відверто програє. Леонід Кучма опановує ситуацію лише після профілактичних розмов з депутатами-мажоритарниками.

Головна риса обраного тоді парламенту – хаос. Спікера обирають лише з двадцять третьої спроби. Кілька місяців пішло, аби голову Верховної Ради таки обирали. Ним став Олександр Ткаченко з «Селянської партії». Він ще не знає, як дивовижно втратить це, вимучене в спікеріаді, крісло...

Потрапляє в Раду і Павло Лазаренко зі своєю «Громадою». Павло Іванович ходить на нову роботу і намагається відвойовувати нажите непосильною прем'єрською працею добро. Але швидко розуміє: треба шукати запасний аеродром. В 1998 році Лазаренко – доларовий мультимільйонер – купує в маєток в США, на півночі Каліфорнії. Хоча насправді це скоріше замок на 2000 квадратних метрів.

На той момент мільярдні махінації з перепродажем російського газу розслідують і в Україні, і за кордоном. Петля навколо нього затягується все більше й більше.

2 грудня 1998 року Лазаренка вперше затримують в Швейцарії. Його звинувачують у відмиванні викрадених коштів. Але невдовзі звільняють під заставу в 3 мільйони доларів.

В 1998 році головна кінопремія світу буквально тоне в сентиментальних сльозах. В усіх номінаціях ведучі оголошують лише одну назву. Титанік. Титанік. Титанік!

14 номінацій, 11 Оскарів. Це - рекорд. Стрічка про кохання багатійки і простолюдина на борту приреченого лайнера була знята за рекордні 200 мільйонів доларів. Але в прокаті вона заробляє майже два мільярди від захоплених глядачів. Для України саме «Титанік» стане початком повернення людей у кінотеатри - стрічку показують в офіційному прокаті в найдорожчих кінозалах, які починають з’являтися в цей час. А Леонардо Ді-Капріо, попри акторську геніальність та величезну фільмографію, більшість глядачів згадуватиме саме за цією роллю, Хоча вона й не принесла йому Оскара.

22 квітня 1998 року в під’їзді одного зі столичних будинків, як молотком по залізу, лунають сім пострілів. Кілер впритул розстрілює одного з найвпливовіших українських фінансистів і політиків - батька української гривні Вадима Гетьмана.

Він - людина-легенда. В 1991 році створив перший в Україні комерційний банк, в 92-му став головою правління Нацбанку, потім очолив міжбанківську валютну біржу. Ставши депутатом, Гетьман посилює свій вплив на фінансові сфери. Кажуть, саме він посадив Віктора Ющенка в крісло голови Нацбанку.

Вадим Гетьман знав надто багато темних секретів великих політиків. Спочатку слідство опрацьовує політичну версію - напередодні Гетьман програє на виборах у своєму окрузі і планує оскаржувати результати голосування. Потім замовником намагаються зробити вже опального тоді Павла Лазаренка. Цю версію озвучує Сергій Кулєв (в 2002-му, після року в Житомирському СІЗО, він чомусь зізнається у вбивстві банкіра) і доводить, що працював кілером на донецьку банду Кушніра. Ця ОПГ наводила жах на всю країну і мала постійні замовлення на ліквідацію від української еліти. Найцікавіше - Кулєв і досі відбуває пожиттєвий термін, а вбивство Гетьмана досі не розкрито.

Та головний світовий скандал 1998 року - секс у Білому домі. Просто в Овальному кабінеті, 12 разів - принаймні так порахував суд - прекрасний сім’янин і одночасно президент США, 49-річний Білл Клінтон мав неробочі стосунки зі стажеркою Білого дому Монікою Левінськи.

Клінтон - перший президент Америки, якого так принизливо допитує Велике жюрі. Спочатку він все відкидає. Але головний доказ у Моніки залізобетонний - вона пильно берегла свою сукню зі слідами президентського ДНК. Клінтон вибачається перед всією Америкою, стиснувши зуби, його вибачення приймає дружина Хіларі. Але він вже зробив головну юридичну помилку - серед 11 пунктів звинувачення є одне, яке не обійдеш - брехня під присягою в суді. Палата представників голосує за імпічмент Клінтона. Проте Конгрес так остаточно і не проголосує за відставку сорок другого президента.

Тим часом українці, які ще не звикли відкладати долари на чорний день, в серпні 1998 року раптом за один день стають вдвічі біднішими. Порожніють навіть ринки – немає грошей платити за товар. Причина не всередині країни, а в Росії, яка буквально розчавлена страшним словом - дефолт.

За три дні до дефолту російський президент Єльцин переконує - девальвації не буде! Утім російський рубль раптом дешевшає вчетверо, а 20 мільйонів людей втрачають все, що тримали в банках. Українська економіка так щільно зав'язана на рубльову зону, що вся економіка буквально завмирає. Люди не отримують зарплати та пенсії, а ціни на імпортні товари зростають по кілька разів на тиждень. В результаті, гривня дешевшає більш ніж вдвічі, а купити долари в обмінках тимчасово стає майже неможливо. І оклигувати від цієї страшної кризи Україна почне лише в наступному, 1999 році.

Станіслав Ясинський

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