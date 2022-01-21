Якщо будуть інші кандидати, проведуть таємне голосування.

Незабаром відбудеться обрання президента Парламентської асамблеї Ради Європи. На посаду висунули Марію Мезенцеву.

Про це повідомили на сторінці української делегації в Facebook.

24 січня в Страсбурзі розпочнеться перша частина сесії ПАРЄ 2022 року. Одним з питань порядку денного буде обрання президента Асамблеї на 2022 рік.

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26 членів Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ висунули Марію Мезенцеву - керівницю Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ, віце-президентку політичної групи EPP/CD.

Відповідний лист генеральному секретареві ПАРЄ був направлений і поданий на розгляд Бюро.

"10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві і більше кандидатури на посаду президента Асамблеї - проводиться таємне голосування членів ПАРЄ", - йдеться в повідомленні української делегації.

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