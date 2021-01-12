Народний депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева стала новим головою постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ замість Єлизавети Ясько.

У "Слузі народу" запевняють, що зміна голови делегації Верховної Ради в ПАРЄ пов'язана із зміною "стратегічного підходу" України у цій організації.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook прокоментувала заміну Єлизавети Ясько на Марію Мезенцеву.

"Перед Європою постали нові виклики, світ опинився в новій реальності. Тому наша делегація теж змінює і свої підходи, і свою стратегію, щоб йти в ногу з часом і відповідати тим викликам, які постануть перед нашою країною та світом у 2021. Для цього нам потрібно буде не лише акцентувати на тому, хто ворог, але і дбати про те, що хоче друг", - написала Кравчук.

При цьому вона зазначила, що "це певна зміна парадигми делегації, зміна стратегічного підходу, тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мєзєнцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю".

Разом з тим Кравчук додала, що Ясько залишається "дуже важливим" членом української делегації у ПАРЄ.

"Зокрема, ми не маємо сумніву, що Ліза продовжить ту титанічну роботу над консолідацією зусиль з нашими союзниками із Baltic+ та іншими партнерами", - зауважила заступник голови фракції «СН».

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Зміна голови української делегації в ПАРЄ: що відомо

11 січня стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Мезенцева стала новим головою постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

За Мезенцеву проголосували 10 членів делегації від "СН", обидва представники "Опозиційної платформи - За життя" і представник групи "Партія "За майбутнє". Водночас не голосували представники «ЄС», "Голосу", "Батьківщини" і деякі представники "Слуги народу".

У Facebook Ясько написала, що її «зняли з посади голови української делегації в ПАРЄ».

«На жаль, це зробили деякі колеги зі "Слуги народу" разом з "ОПЗЖ". У мене виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі "Слуги народу", які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісним з моїми ідеалами і переконаннями», - зауважила Ясько.

Вона додала, що "корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора".

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Автор: Надя Пришляк