Конституційна криза. Чи буде знайдено вихід

В Україні – конституційна криза. Конституційний суд під загрозою розпуску. Депутати Верховної Ради розділилися і частина з них переконана, що президент воліє взяти КСУ під власний контроль… Чи існує вихід з цієї складної ситуації?

Все почалося у залі Конституційного суду України, де у закритому режимі фактично скасували електронні декларації. І заблокували роботу Нацагенства з запобігання корупції. Судді запідозрили, що виконавча влада хоче через закон про декларації тиснути на судову гілку влади. І, як пояснили потім, оскільки декларування для суддів і всіх інших чиновників записане в одній статті закону, скасували цю статтю в цілому.

Після цього, у НАЗК заявили, що таким рішенням заблоковано оголошення переможців місцевих виборів. Бо, щоб їх офіційно призначити, треба перевірити декларації.

Національне антикорупційне бюро повідомило ТСН.Тиждень, що доведеться закрити сто десять кримінальних справ - саме про брехню в деклараціях чиновників.

А під стіни самого суду прийшли сотні обурених людей: з шинами і запаленими фаєрами.

Президент Зеленський терміново скликав засідання Радбезу. І, щоб загасити полум’я, в РНБО вдалися до надзвичайних кроків. Кабміну доручено власним рішенням відкрити доступ до реєстру е-декларацій: і це зробили того ж вечора. Ну, а до Верховної Ради Зеленський вніс законопроект із пропозицією - рішення КС про скасування е-декларацій визнати таким, що не створює правових наслідків. І припинити повноваження цього складу суду взагалі.

«Для нас є принципова позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху. Законопроект, який повинен відновити довіру до доброчесності і конституційного суду, направлений до Верховної Ради», - заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Втім, зробити апгрейд суду в правовий спосіб майже не можливо. І рішення суддів КСУ остаточні. Такий запобіжник заклали у Конституцію.

Сам голова КС Олександр Тупицький заявив, що в пропозиції президента розігнати суд вбачає ознаки конституційного перевороту. І бажання Зеленського підпорядкувати головний суд держави - собі.

«Мета цього всього - створити нейтральний, слухняний, кнопочний суд: натиснули кнопку - отам справа, візьміть її, розгляньте, відпочивайте. Відпустили кнопку. Нажали кнопку - знову справа... За такої системи все буде спрогнозовано, що і як розглядає суд», - заявив голова КСУ Олександр Тупицький.

Тут уже занервувала законодавча гілка влади. Бо якщо порахувати квоти президента і монобільшості, то в переформатованому суді виявиться абсолютна більшість людей, пов’язаних із президентом - 12 із 18. Таким чином, готовність підтримати законопроект висловила тільки фракція «Слуги народу». А представники «Голосу», «Євросолідарності» і «Батьківщини» - дружно виступили проти ідеї президента. І пропонують свій варіант порятунку антикорупційної системи країни.

«Ми теж зареєстрували два законопроекти... Декларування президента, депутатів і всіх інших залишається так, як і було. Окремий механізм - декларування суддями. І справа вирішена. Ніякої конституційної кризи немає», - заявив представник фракції «Батьківщина» Сергій Власенко.

Майже таку саму думку ТСН.Тижню висловив і суддя-доповідач КС Ігор Сліденко, який пояснював резонансне рішення суду ще й тим, що в нього наперед були закладені юридичні міни: «Склад злочину, визначений 366 статтею оце – «навмисне»… Таке формулювання довести практично неможливо в суді. І через це всі справи валяться. Якщо забрати з цієї статті всього два слова і залишити їх в такому вигляді - а я є прихильником криміналізації - то ця стаття повинна бути і повинна застосовуватись. Але зараз вона юридично не визначена. Через це застосувати її неможливо. В цьому її неконституційність. Роботи тут – три хвилини. Викреслити зі статті два слова, пройти комітет і проголосувати».

Чи дослухається парламент до цих порад? Чи наважиться на силовий розпуск Конституційного суду? Побачимо вже наступного тижня. Він явно обіцяє бути не менш гарячим.

Ідею Зеленського про оновлення складу КС вже підтримали в Європарламенті і узгодили з послами Великої Сімки. Про це повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Водночас у Раді Європи Україні радять подумати над серйозними наслідками в разі припинення повноважень суддів Конституційного суду. Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо і президент Групи держав Ради Європи проти корупції Марін Мрчели в листі до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова радять вивчити можливі альтернативні шляхи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією залишилась пріоритетом України.

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