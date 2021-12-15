Кива, карма, два стволи: Як нацгвардійці пристрілювали колишні нагородні пістолети депутата

Нардеп Ілля Кива нещодавно став не лише колишнім кандидатом наук, а й екс-володарем нагородної зброї. Після вилучення у нього, пістолет Стечкіна та Glock-19 були вручені підполковникам, комбатам Бригади швидкого реагування НГУ Назарію Ясінському та Сергію Сидоріну. УНІАН поспілкувався з офіцерами, взяв участь у пристрілці цієї "трофейної" зброї та очищенні її "карми".

"Лівацькі" особливості

"Стільки довелося потрудитися, щоб почистити пістолет після Киви", – напустивши на себе серйозний, стурбований вигляд, розповідає підполковник Сергій Сидорін.

Офіцер робить театральну паузу й закінчує вже з іронічною посмішкою: "…Стільки там було чи страху, чи негативу".

Пістолети вручили офіцерам ще в листопаді, але пристрілка нагородної зброї розчинилася в багатьох завданнях комбата, на стрільбище офіцери вирвалися майже через місяць після нагородження.

Офіцери роблять по три постріли, діляться першими враженнями. Підполковник Назарій Ясінський зауважує, що Glock б'є лівіше від центру мішені. Але хто б очікував чогось правого від зброї, що зберігалась у "соціаліста" Киви? За спостереженнями Сергія Сидоріна, автоматичний пістолет Стечкіна, скоріш за все, політик брав у руки лише на нагородженні.

"Цей автоматичний пістолет - минуле століття, "геніальна" розробка радянських інженерів, які сконцентрувалися, головним чином, над обсягом магазину. Сучасні пістолети перевершують його в усьому. Той же Glock – на озброєнні спецзагонів багатьох країн. Його надійність – легенда. Пістолет кидали на бетон з 20 метрів, його тримали цілодобово у морській воді, але не було жодної осічки, тріщини", - розповідає командир Бригади швидкого реагування Нацгвардії, полковник Іван Миропольський.

Пристрілка, до речі, показала, що пістолети взагалі можна випробовувати врученням Киві. Адже у присутності УНІАН нагородний Glock-19 робить пару осічок, гільзу не викидає після пострілу. Ясінський оглядає зброю, ставить попередній діагноз: або наслідки непрофесійного тюнінгу, або ослабла пружина магазину. Можливо, цей пістолет зарядили, але не зробили з нього жодного пострілу.

Може прозвучати пафосно, але тепер ця зброя справді в надійних руках. Це не перша державна нагорода офіцерів, а з трофейною зброєю вони зіткнулися ще у 2014-му. Під Слов'янськом Сергій Сидорін підбив Т-64 "гіркінців" - це був один з перших випадків знищення військової техніки ворога в АТО.

"Не скажу: "Я молодець, знищив танк". Це була командна робота"

"Ми несли службу на першому блок-пості під Слов'янськом. Одного дня пішли чутки про російські танки. Увечері ми їх побачили - перший снаряд точно прилетів до нас. Били прямим наведенням, працювали не трактористи. Постріл – підрив нашого БТР. Ще постріл – ще один підрив. Потім почали наступати. Йшли "по-класиці": танк, за ним піхота, – згадує події 2014 року Сергій Сидорін. - Не скажу: "Я - молодець, знищив танк". То була командна робота. Хтось відвертав увагу, хтось відсікав піхоту. Склалося так, що танк їхав паралельно до нашої позиції. Відстань була 30-35 метрів. Земля тремтіла. Я запитав у солдата-гранатометника: "Стріляти вмієш?" - "Ну, двічі стріляв" - "Тоді я стрільну". Навів. Вистрілив. Влучив у бік, під башту".

Ворожий танк зупинився, наступ ворожої піхоти захлинувся. Але другий танк продовжував знищувати українські позиції. Після одного з його пострілів Сидорін отримав поранення. Вже пізніше офіцер поцікавився долею підбитого ним танка. Це була серія Т-64, судячи з усього, його перегнали на Донбас з Криму (хоча у ті дні російські пропагандисти розкручували фейк про захоплення техніки ЗСУ). До речі, зараз один з танків, знищених сім років тому під Слов'янськом, стоїть у столичному музеї Другої світової війни.

Назарій Ясінський розповідає про інші трофеї. У 2019-му на Світлодарській дузі проти Нацгвардії використовували російські протипіхотні міни (кремлівські посіпаки з російських ЗМІ переконували, що бойовики "видобули" їх на вугільних пластах).

Згадувати минуле офіцеру неприємно. Більше за нього розповідає командир.

"На Світлодарській дузі він командував розвідротою, був командиром спецзагону. Їх кидали на найнебезпечніші ділянки. Для мене це була свого роду "пожежна команда", – розповідає Іван Миропольський. – У нас були критичні моменти, піхота природно відчувала страх під час обстрілів, це війна, так буває. Але я мав такий резерв, що куди б я його не кидав - "клац" - і наступала тиша на тиждень. Знову десь починалося загострення - перекидав туди. В окопній війні головне володіти ініціативою. Хто працює перший, у того менше втрат".

На фронті Ясінський був контужений. Але пізніше "забув" оформити поранення.

"На війні оформити контузію... У деяких ситуаціях, це - показати себе перед солдатами, підлеглими в поганому світлі. Кров потекла з вуха, і командир біжить: "Я лягаю в госпіталь!". Оформити поранення, але втратити авторитет? Він такого не зробив, за це поважаю", - зізнається Іван Миропольський.

А от Киву у його партії цінують саме за контузію. Це поранення подається, як щось особливе.

"Не переймайтесь, ми пістолети спиртом обробили"

Новина про те, що нардеп Ілля Кива здав нагородні пістолети, жваво обговорювалась у соцмережах. Зокрема, йшлося про те, чи можна брати до рук зброю після такої… проросійської людини.

Крім того, Кива знімався зі зброєю в руках у скандальних, безглуздих відеороликах. Наприклад, близько місяця тому він розстрілював портрети представників українського руху Опору, серед яких помітили Степана Бандеру.

Тож для того, щоб переконатись, що "карма" Іллі Киви не вплинула на точність пістолетів, які вже йому не належать, УНІАН приїхав на стрільбище зі спеціально підготовленими "мішенями" - портретами вождів, ідеологічно близьких для екс-голови Соціалістичної партії України – Леніна та Сталіна. Дуже хотілось особисто перетворити їх на решето.

"Сміливіше заряджайте, не переймайтесь, ми пістолети спиртом обробили", - сміючись, підбадьорювали нацгвардійці.

Перший постріл - куля потрапила у шию надрукованому Леніну, помітно нижче центру мішені. Цілком зрозуміла "карма" - Кива у своїй кар’єрі й сам високо не цілив. Але, завдяки підказкам Івана Миропольського, який є членом міжнародної асоціації практичної стрільби, з кожним пострілом кулі лягали все ближче до червоного "яблучка". Офіцер розкривав нам головний секрет: "Щоб добре стріляти – треба стріляти".

Наостанок, після стрільб, приєднуємося до думки, що вилучення нагородних пістолетів у негідників та передача зброї справжнім офіцерам, мають стати традицією. Карма не повинна наздоганяти політиків лише в наступному політичному житті, вони повинні негайно розплачуватись за свою дурість чи зраду. Поспілкувавшись з бойовими офіцерами, УНІАН переконався, що у політиків зброя припадає пилом у сейфах, або використовується для зйомок недолугих відео, щоб підвищити власну популярність. Натомість нагородні пістолети в кобурах нацгвардійців - геть не сувенір.

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Зважаючи на підвищений інтерес до теми журналістів зі зброєю, запевняємо, що стрільби відбувалися у спеціально облаштованому для цього місці, після всіх необхідних інструктажів, під контролем офіцерів НГУ. Для любителів та професіоналів провокацій, зазначимо, що нацгвардійці стріляли виключно по стандартних мішенях.

Влад Абрамов

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