Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вчергове зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках.
Депутат у тирі привітав киян з річницею звільнення міста від нацистських окупантів.
Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких помітили й Степана Бандеру.
"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди і прадіди", – сказав нардеп, після чого Ілля Кива зробив десяток пострілів у розміщені "цілі".
Як писав УНІАН, 16 жовтня Ілля Кива записав ролик, на якому він стріляє з автомата у повітря в парку, відзначивши річницю вбивства Бандери співробітником КДБ Богдана Сташинського.
Згодом за фактом стрілянини з вогнепальної зброї проти нардепа відкрили справу.
Крім того, за заявою мера Києва Віталія Кличка, за привітання членом ОПЗЖ президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, проти Киви відкрили кримінальне провадження за статтею про держзраду.
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