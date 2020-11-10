"Корона" президента

Президент України Володимир Зеленський підхопив Covid-19. На самоізоляції опинився майже весь Офіс президента. УНІАН поцікавився у експертів, чи може робота з «лікарняного ліжка» стати перешкодою легітимності рішень голови держави, а також, чи державний апарат витримає, якщо, слідом за президентом, захворіють прем’єр, міністри та спікер Верховної Ради.

Попри доволі довге перебування у «теплій ванні», президента України Володимира Зеленського не оминула хвороба, яка вже понад півроку косить українців – Covid-19. Про це він повідомив у понеділок, 9 листопада: «Немає у світі щасливчиків, для кого б Covid-19 не становив загрози. Незважаючи на всі карантинні заходи, я теж отримав + результат. У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає Covid-19. І я теж це пройду. Все буде добре!».

І хоча зазвичай українці вважають себе чуйними і добрими, після цього повідомлення соцмережі затопило хвилею кпинів на адресу хворого президента. «Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди с ампутованою совістю», - відреагував Зеленський на ці зловтішання.

Але що говорити про політичних опонентів, якщо навіть його прес-секретар Юлія Мендель, коментуючи повідомлення про позитивний тест на коронавірус у президента, припустилася прикрої помилки. «На жаль... Президент почувається добре. Ми будемо повідомляти про його стан здоров'я», - написала вона.

Пізніше Юлія Мендель повідомила УНІАН, що вже в понеділок більшість співробітників Офісу президента зробила тести. «Ті, хто не зробив тестів з тих чи інших причин, зроблять їх протягом тижня. Дехто вже отримав результати, хтось ще чекає», - розповіла вона.

За її словами, до такої ситуації, в принципі, в Офісі були готові. Адже ОП від початку карантину працює в особливому режимі: частина співробітників перейшли на дистанційну роботу, або відбувається чергування, усім міряють температуру, вони ходять в масках, дотримуються дистанції, у всіх є дезінфектори. «Усі, хто близько спілкувався з президентом та керівником Офісу президента (Андрій Єрмак також підхопив «корону», - УНІАН), перебуватимуть на ізоляції до отримання негативного тесту. ОП повідомлятиме про стан здоров’я тих, хто захворів», - розповіла Юлія Мендель.

Що ж до Володимира Зеленського, то він, за її словами, почувається добре і з усіх симптомів має лише невелику температуру. «Він перебуватиме на ізоляції і працюватиме під наглядом лікарів дистанційно. Так само як і Андрій Єрмак. Ми всі сподіваємося на якнайшвидше одужання та легку форму протікання хвороби. Офіс президента закликає всіх ретельно ставитися до свого здоров’я і не нехтувати карантинними нормами», - сказала Мендель в коментарі УНІАН.

Covid-19 роботі не перешкода

Але, зважаючи на загальний невтішний стан з коронавірусом у країні, неоднаковий перебіг хвороби, ймовірність швидкого переходу зі стану «легкий» у стан «важкий», УНІАН поцікавився, який алгоритм дій влади в разі, якщо в якийсь день президент не зможе виконувати свої обов’язки. Хто повинен буде «підставити плече»? Наскільки легітимними є рішення, які можуть прийматися у таких форс-мажорних обставинах?

За словами юриста Андрія Магери, президент, як і будь-яка людина, може теж хворіти. «Сама хвороба, пов'язана з інфікуванням коронавірусом, на моє глибоке переконання, не перешкоджає йому здійснювати його обов'язки за Конституцією. Тим більше, ми живемо в період цифрових технологій. Президент цілком може за допомогою телефону, інших технічних засобів спілкуватися з іншими посадовими особами, реалізовувати свої повноваження, підписувати документи, вносити різні подання, підписувати закони, укази, розпорядження. Я не бачу для цього проблем», - підкреслив він.

«Згадайте Франкліна Рузвельта, який взагалі був на інвалідному візку в останні роки, але це йому не перешкоджало працювати. Ясна річ, ніхто навіть не ставив під сумнів його здатність виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів. Тому підстави вважати, що президент України має передавати свої повноваження голові Верховної ради України, надумані», - додав він.

Магера нагадав, що за Конституцією дійсно існує підстава припинити повноваження президента за станом здоров’я: «Але ця підстава передбачає лише випадки, коли мова йде про якусь стійку втрату працездатності, здоров'я, що справді не дозволяє людині виконувати свої обов'язки. Як правило, це пов'язано з якимись хворобами ментального характеру, я би так їх назвав».

Водночас політолог Анатолій Луценко говорить, що, якщо керівник держави тимчасово не в активній фазі роботи – захворів, то слід би було лишити виконуючого обов’язки. «Конституційний шлях наступний - виконуючим обов'язків стає спікер Верховної Ради. Якби ми мали таку модель: президент пішов би хворіти і тимчасово передав повноваження спікеру, то були б зняті купа проблемних питань і «підводних каменів»», - переконаний він.

За словами Луценка, річ у тім, що Україна останнім часом живе за принципом не правових, а, як їх називають у команді Зеленського, «політико-правових рішень». І, на жаль, такі рішення можуть бути використані опонентами чинної влади, мовляв, президент їх ухвалював хворіючи, наприклад, у стані, близькому до недієздатного. «Ймовірно, команда Зеленського просто про це не замислювалась. Можливо, вони розраховують, що все пройде «на авось». Що будемо з прем’єром та іншими чиновниками розв’язувати питання у скайпі чи зумі. Але вся ця ситуація – це міна уповільненої дії», - каже він.

На переконання політолога, скоріше за все, Офіс президента не пішов на тимчасову передачу повноважень спікеру (як це може бути згідно з Конституцією), щоб не посилювати останнього «іміджево та репутаційно».

Перехворіють усі!

Президент України Володимир Зеленський далеко не єдиний з перших осіб держав, хто підхопив «популярну» цього року хворобу.

Так, коли на коронавірус хворів Дональд Трамп, перебіг лікування традиційно супроводжували суперечливі заяви, притаманні колишньому очільнику США протягом всього його президентства. Так, голова апарату Білого дому розповідав журналістам, що: «Стан Трампа викликає стурбованість». Натомість, той писав у Twitter: «Я почуваюся добре».

За рекомендацією лікарів, Дональда Трампа спочатку відправили в медичний центр, який він залишив через кілька днів та на гелікоптері повернувся в свою адміністрацію. Ба більше, по прибуттю зняв захисну маску на балконі Білого дому, позуючи для фотографів.

Відомий випадок складного перебігу хвороби у світового політика – це досвід лікування прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Спочатку він керував урядом, перебуваючи на самоізоляції, працював за допомогою відеозв’язку. Але потім Джонсона госпіталізували в стаціонар, де кілька днів він провів у відділенні інтенсивної терапії. Залишивши лікарню, прем’єр відновлювався у заміській резиденції.

Більшість свідомих світових політиків добровільно йшли на самоізоляцію, якщо контактувати з тими, у кого виявили коронавірус. Наприклад, два тижні на домашньому карантині перебував канадський прем’єр Джастін Трюдо разом з дружиною, у якої підтвердили Covid-19.

Так само на карантин пішла канцлер Німеччини Ангела Меркель, коли хворим виявився лікар, у якого Меркель робила щеплення. При цьому, канцлер продовжувала виконувати свої обов’язки дистанційно. А коли коронавірус підтвердився у парламентаря Бундестагу Хагена Рейнхольда, одразу ж був складений список контактних осіб, які перейшли на карантин в якості запобіжного заходу.

Зважаючи на масштаби захворювання в Італії, не дивно, що багато італійських політиків хворіли коронавірусом та продовжували роботу в режимі самоізоляції. Серед них, голова італійського регіону П'ємонт Альберто Чіріо, президент італійського регіону Лаціо Нікола Дзінгаретті. Після відвідування Італії як епіцентру епідемії в Європі, на двотижневий домашній карантин, за власним бажанням, пішов і президент Європарламенту Давід Сассолі…

Тож Україна не перша і не остання, де представники влади отримали невтішний діагноз. І, цілком може статися, що, слідом за Володимиром Зеленським, захворіють не тільки керівник його Офісу, а й міністри, прем’єр і той же спікер. Чи не стане це проблемою для державного апарату? Політолог Петро Олещук вважає, що ні.

«Стосовно ймовірної хвороби прем'єр-міністра - не можу уявити засідання Кабінету міністрів в їх традиційному вигляді. Але, думаю, якісь варіанти можуть бути знайдені. В тому числі за допомогою технічних пристроїв… Але казати, що це якось відразу заблокує державу та все зупиниться, я б не казав. У будь-якому випадку центральні органи виконавчої влади не здійснюють управління абсолютно всім безпосередньо. Для цього є апарат. І саме на його рівні ухвалюються більшість рішень», - наголошує він.

«Якщо ж захворіє спікер, замість нього вести засідання Верховної Ради може будь-хто із його заступників. Втім, його захворювання може призвести до зростання кількості захворювань серед депутатів. Це може, наприклад, заблокувати роботу Верховної Ради. І це небезпечно, наприклад, напередодні ухвалення бюджету», - каже Петро Олещук.

За його словами, самоізоляція не триває занадто довго. Навіть якщо хвороба прогресує, це теж не триває занадто довго. «Тож я не думаю, що державний апарат може бути вибитий з управління на якийсь дуже тривалий час», - підкреслив політолог.

Іншими словами, паралізувати державні інституції, навіть такі недосконалі, як українські, все ж не просто. Наприклад, політичній та конституційній кризі це поки що не вдається. Тож навряд це вдасться коронавірусу. Принаймні, хочеться на це сподіватись.

Ірина Петренко, Тетяна Урбанська

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