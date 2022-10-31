Диктатори незабаром проведуть перемовини на території Росії.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко анонсував свою поїздку до Путіна. Зустріч диктаторів пройде незабаром і на ній будуть підбиватися підсумки року.

Про це повідомляє "Белта".

"Це точно. Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підіб'ємо підсумки цього року. І, як мінімум, сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на наступний рік", - сказав білоруський узурпатор.

Відео дня

Лукашенко - васал Путіна: що відомо

У вересні Лукашенко вже прилітав до Росії на зустріч з Путіним. Тоді він говорив про "непростий період".

Також диктатори зробили спільну заяву, в якій попросили у Європи поваги до себе.

10 жовтня Лукашенко оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії.

Також була інформація, що Путін висунув ультиматум Лукашенку.

Лукашенко подарував Путіну на день народження трактор. Політолог побачив у цьому тролінг і сказав, що навіть "картопляний фюрер" зневажає російського президента.

Вас також можуть зацікавити новини: