Водночас міністр наголосив, що відбувається посилення державного кордону України, і спільними зусиллями ми зможемо подолати цю кризу.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевняє, що через кризу на білорусько-польському кордоні станом на сьогодні прямої загрози українському державному кордону немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Хочу акцентувати, на сьогодні прямої загрози українському кордону немає", - наголосив очільник МВС.

Водночас він нагадав, що відповідне питання розглядалося на засідання Ради національної безпеки та оборони, а також відбувається посилення державного кордону України.

"І ми говоримо з місцевою владою в тому числі, з тими громадами, які живуть на місцях, тому що саме спільними зусиллями, консолідацією зусиль, а не розриванням, ми можемо подолати цю кризу в тому числі. Вона не перша, і не остання", - заявив Монастирський.

Читайте такожУкраїна перекине на кордон з Білоруссю тисячі військових та поліцейськихЯк повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Леся Лещенко