Данілов прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Україна не буде стріляти на ураження по нелегальних мігрантах, якщо вони масово намагатимуться потрапити зі сторони Білорусі.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я можу сказати, що ми не можемо відкривати вогонь на ураження, це просто заборонено. Інша річ, що ми маємо зробити превентивні заходи для того, щоб це не відбулося, ми зараз цим питанням займаємося", - сказав він.

Данілов також розповів, що в Україні не врегульоване покарання за незаконний перетин кордону.

"У нас на сьогоднішній день немає взагалі покарання за порушення кордону. Будь-яка людина може порушити наш кордон, адмінштраф і на цьому все закінчено", - пояснив чиновник.

Читайте такожУ МВС повідомили, як збираються боронити кордон від прориву мігрантів з території БілорусіЗа словами секретаря Радбезу, Україна добре знає про проблему біженців через російську агресію.

"У нас майже півтора мільйона наших власних громадян, які є сьогодні біженцями, і мені дуже прикро, коли їх [називають] тимчасово переміщеними особами. Тимчасово на скільки - на сім років? Це тимчасово?.. Ми від війни потерпаємо восьмий рік. З Європи ми чуємо з багатьох країн - "вони стурбовані". І оця їх стурбованість починає трошечки дратувати", - заявив Данілов.

Раніше він жорстко відповів німцям щодо прийому біженців Україною

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада у МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Юрій Годован