Замість Сергія Лупанчука посаду обійняв Олександр Трепак.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 9 травня №313/2024 звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Водночас глава держави призначив на цю посаду Олександра Трепака указом №314/2024.

Документи оприлюднені на офіційному сайті президента

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До цього, Зеленський повернув на посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Про це йдеться в указі №315/2024 від 9 травня ц.р.

Як відомо, у березні глава держави звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки та призначив на цю посаду Олександра Яковця.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Глава держави, пояснюючи причини звільнення Залужного зазначив, що з’явилось "відчуття стагнації" на південних напрямках фронту та складнощі в боях на Донеччині.

Зеленський зазначив, що українці стали рідше говорити про перемогу, але "український дух не втратив віри в перемогу і Україна зберігає свій історичний шанс". Він сказав, що відверто поговорив із Залужним про необхідність "термінових змін" в армії.

Пізніше президент повідомив, що кандидатуру Залужного було погоджено на посаду Надзвичайного і повноважного посла України в Великобританії та Північної Ірландії.

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