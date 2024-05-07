Він зазначив, що затримки допомоги коштуватимуть надто дорого для всіх у світі.

Найбільш гарячішими напрямками на українсько-російському фронті наразі є Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський та Купʼянський.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram. Сьогодні він провів окрему нараду з Міністерством оборони, на якій обговорювали комплектування українських бригад.

"Ми робимо все, щоб зміцнити воїнів і щоб дати Україні більше міцності в боях. Я дякую кожному у світі, хто нам допомагає. Дякую всім лідерам, які дійсно тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись: усі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі. Цей час визначає весь рік - і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз - по зброї, чи по снарядах, чи по комплектуванню наших бригад - коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто дійсно хоче захисту від Росії", - зазначив він. Відео дня

Президент подякував всім українським воїнам, а також висловив особливу вдячність бійцям 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Ситуація на фронті: останні новини

Ввечері у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за останню добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Лише на Авдіївському напрямку українські сили відбили 18 російських атак.

Також російські загарбницькві війська завдали ракетного та 40 авіаційних ударів, а також здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та українських населених пунктах.

Вас також можуть зацікавити новини: