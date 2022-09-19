В Офісі генпрокурора вже розслідується справа про геноцид. Наразі прокурори зафіксували 34 тисячі воєнних злочинів в Україні.

Притягнути до відповідальності російського президента Володимира Путіна у справі про геноцид буде складно, адже жодного чинного лідера держави ніколи не переслідували за таким обвинуваченням.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю CBS News.

За його словами, повномасштабне вторгнення є першопричиною воєнних злочинів Росії в Україні, які підпадають під визначення геноциду. Генпрокурор переконаний, що Путін санкціонував або знав про все, що робили військові під його командуванням, але буде непросто довести цю систему командування до найвищого рівня.

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"Злочин агресії є матір'ю всіх цих воєнних злочинів, геноциду, тому що без агресії не буде інших воєнних злочинів. І тому за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності та покаране", - наголосив Костін.

Він також зазначив, що в Офісі генпрокурора вже розслідується справа про геноцид. На даний момент прокурори зафіксували 34 тисячі воєнних злочинів в Україні.

"Коли ми говоримо про пріоритезацію, звісно, ​​ті справи, які ми бачимо сьогодні, воєнні злочини, скоєні на Харківщині, у тому числі в Ізюмі, звичайно, такі справи є нашим пріоритетом. Тим не менш, у нас є багато справ, які ще розслідуються, які почалися в таких містах, як Буча, Ірпінь. І всі обстріли та руйнування всіх цивільних об'єктів в Україні також фіксуються, а потім і розслідуються. Ми зараз бачимо жахливу кількість потенційних воєнних злочинів, скоєних російським агресором", - зазначив Костін.

Він також зазначив, що скоєння воєнних злочинів є системним серед російської армії. "І мені здається, що коли приходить російська армія, вони перетворюють це місце на нову Бучу", - зазачив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що знаходилося в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані цивільні та військові, котрі загинули внаслідок російської агресії.

Як заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За словами Олега Синєгубова, експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. Серед них тіла 42 цивільних і 17 військовослужбовців.

Зараз ексгумація тіл убитих окупантами людей триває. Робота триватиме ще майже два тижні. Тіла загиблих на експертизу везуть до Харкова.

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