Експертизи будуть проводити у Харкові.

У звільненому Ізюмі на Харківщині продовжується ексгумація тіл вбитих окупантами людей. Робота триватиме ще майже два тижні.

Про це в ефірі нацмарафону 18 вересня повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко.

Зазначається, що тіла загиблих на експертизу везуть до Харкова.

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"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають", - додав мер Ізюма.

Станом на 18 вересня к місті залишаються до 15 тис. жителів. Наразі в Ізюм повертаються люди, які раніше покинули свої домівки.

Марченко заявив, що містяни найближчим часом зможуть отримати гуманітарну допомогу.

"З понеділка, 19 вересня, будуть відкриватися мобільні офіси банків, де можна буде зняти кошти. Також з понеділка через пошту плануємо відновити видачу пенсій тим, хто отримував її через пошту",- підсумував міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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