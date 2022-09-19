Усі окуповані Росією міста й села України фактично перетворені на катівні, де знищуються українці.

При звільненні українських міст і селищ від російських окупантів нас чекають жахливі знахідки у вигляді масових поховань, як у Бучі та Ізюмі.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom.

"Ще після того, як звільнили Бучу, я сказав: те, що ми побачили там - це тільки "квіточки". У кожному звільненому селі й місті ми будемо бачити картини куди більш жахливі. Я з жахом думаю, що ми побачимо, коли зайдемо в Маріуполь, які наслідки будуть там", - сказав Грабський.

Він зазначив, що всі окуповані Росією міста та села України фактично перетворені на катівні, де знищуються українці.

"Геноцид - це вже стало поняттям, яке застосовується до того, що зараз відбувається на територіях, де перебувають окупанти. Тому ми повинні бути готові, зібрати всю свою силу волі в кулак, щоб витримати те, що ми побачимо на звільнених територіях", - сказав Грабський.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що знаходилося в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані цивільні та військові, котрі загинули внаслідок російської агресії.

Як заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За словами Олега Синєгубова, експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. Серед них тіла 42 цивільних і 17 військовослужбовців.

Зараз ексгумація тіл убитих окупантами людей триває. Робота триватиме ще майже два тижні. Тіла загиблих на експертизу везуть до Харкова.

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