Крістіна Квін: Українці мають великий досвід протистояння Росії на передовій

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв’ю про спільні навчання американців з українськими військовими, яку допомогу (зброєю та технічними засобами) США надають Україні, чому відкликання есмінців, які прямували в Чорне море, не зрада, а також чим українці вражають солдатів НАТО.

Днями нова група військовослужбовців зі Сполучених Штатів Америки прибули на ротацію в Україну. Передача повноважень від попередньої групи відбулася в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині, в Яворові.

Про те, як відбуваються спільні навчання, чи варто Україні очікувати на нову допомогу від США, з огляду на нові агресивні дії Росії біля українських кордонів, кореспонденту ТСН.Тижня Марічці Кужик розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

В чому ви бачите ефективність багатонаціональної тренувальної місії США в Україні, враховуючи загрозу з повномасштабною війною з Росією?

Хочу сказати, що я сьогодні провела майже цілий день зі спільною багатонаціональною групою з підготовки українських військових у Яворові. На дуже важливій церемонії передачі командування місією від однієї оперативно-тактичної групи національної гвардії США, яка закінчила термін свого перебування на ротації 9 місяців, до іншої оперативно-тактичної групи національної гвардії США.

Ми завжди вважаємо, що ця спільна багатонаціональна група – надзвичайно ефективний інструмент з підготовки українського війська, українських військовослужбовців. Інструктори допомагають українській армії, щоби вона відповідала стандартам НАТО і була сумісною з силами НАТО в оперативному плані. І, спілкуючись з нашими американськими військовими, я дуже багато гарних слів почула на адресу українських вояків, наскільки вони наполегливо опановують нові знання. Також американці дуже позитивно оцінюють те, що вони не тільки навчають своїх українських колег, але й самі навчаються у них. Тому що українці мають великий досвід протистояння Росії на передовій, на сході України, Донбасі.

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Тобто, загалом ми вважаємо, що цей інструмент є дуже ефективним, ми дуже задоволені нашою співпрацею, до якої долучені не тільки Сполучені Штати, а й наші колеги з Канади, Литви, Польщі та інших країн НАТО.

Чи можете назвати, яку допомогу зброєю та технічними засобами США надають Україні? Можливо, найближчими місяцями ця допомога зросте?

Сполучені Штати надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму 2 мільярди доларів, починаючи з 2014-го року. Ця допомога охоплює широкий спектр напрямків. Один з них - це об’єднана багатонаціональна група з підготовки українських військових.

Також ми надаємо допомогу обладнанням, наприклад для Військово-морських Сил. Крім того, надаємо оборонні системи, щоб Україна могла захищатися, коли на неї нападають.

Ми непохитні у нашому бажанні надавати допомогу Україні. Ми кожного року робимо оцінку об’єму допомоги, яка потрібна Україні. І коли буде необхідно провести подальшу оцінку, чим ще треба допомогти, ми це зробимо.

Ми залишаємося відданими і прихильними Україні у тому, що ця допомога довготривала, і ми готові її надавати й далі.

Днями відбулося скасування запиту на прохід есмінців у Чорне море. А це міг би бути стримуючий фактор для Росії. Як ви це можете прокоментувати?

Візити до України військових кораблів Сполучених Штатів відбуваються регулярно. Й ми оцінюємо, наскільки це потрібно. Наприклад, у травні відбудеться візит корабля Берегової Охорони США до України. Його не скасували, ми на нього чекаємо.

Куди саме направляти наше обладнання, ми оцінюємо з огляду на глобальну ситуацію. Але я вам точно скажу, що такі візити триватимуть.

Щороку ми робимо кілька спільних або багатонаціональних навчань за участі України. Ми плануємо провести три такі військово-морські навчання у найближчі півроку. І будемо продовжувати проводити навчання у майбутньому.

Я думаю, що занепокоєння з приводу того, що Сполучені Штати не будуть проводити спільні навчання або спільні візити кораблів, не мають виникати. Ми продовжуємо докладати зусиль для проведення спільних навчань і спільних відвідувань України кораблями.

Чи, зважаючи на агресію Росії, можна вважати підтримкою Штатів те, що українська сторона проанонсувала спільні навчання з американцями?

Ті навчання, які заплановані на найближчі півроку, і ті навчання, які ми проводимо на регулярній основі, тобто, які тривають з року в рік, я б не сказала, що це є відповіддю на будь-які зовнішні загрози.

Марічка Кужик

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