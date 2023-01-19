Навесні стало відомо про ліквідацію самого Кирєєва як російського шпигуна.

Про плани Кремля захопити Київ главу військової розвідки Кирила Буданова попередив 45-річний банкір Денис Кирєєв, який пізніше брав участь у переговорах України та Росії в Білорусі.

Як пише The Wall Street Journal, у Кирєєва були зв'язки в спецслужбах обох країн, багато років він співпрацював з РФ через фінансові установи, а натомість отримував великі гроші. Пізніше Кірєєв налагодив зв'язки і з європейською розвідкою.

Особистість Кірєєва привернула Буданова, і коли Росія почала стягувати війська до кордонів України в 2021 році, глава ГУР викликав його до себе.

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Як стверджує сам Буданов, він звернувся до патріотизму Кирєєва і попросив використати свої фінансові зв'язки і зв'язки в спецслужбах, щоб проникнути у російську розвідку.

Восени 2021 року, коли військові та розвідувальні служби США почали попереджати про російську загрозу, Кирєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення - і першим забив тривогу в Україні.

У другій половині дня 23 лютого Кирєєв передав Буданову свіжі розвіддані: Путін вранці віддав наказ про вторгнення. Кирєєв також знав основний напрямок атаки.

За словами Буданова, підказка Кирєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу. Після запеклого бою з росіянами аеропорт був пошкоджений і непридатний для сил вторгнення.

Оскільки плани Росії щодо швидкого удару були зірвані, обидві сторони організували переговори про припинення вогню в Білорусі. Оскільки Кирєєв знав двох членів російської делегації, Буданов запитав, чи не візьме він участь. Глава розвідки робив ставку на те, що зв'язки Кирєєва можуть дати паузу у бойових діях і більше часу для мобілізації оборони.

Кирєєв знав, що йому буде ризиковано грати таку публічну роль, і він не хотів їхати, але все ж погодився.

Кирєєв повернувся з Білорусі і зустрівся з Будановим. За словами співробітника його служби безпеки, Кирєєв знав про свою небезпеку і покинув зустріч у мовчазному настрої.

Навесні стало відомо про ліквідацію самого Кирєєва як російського шпигуна. Українські спецслужби це не коментують.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться на Херсонському, Луганському та Донецькому напрямках. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

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