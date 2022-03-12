У Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки.

Вночі в Ірпені відбувалися бої, на території Бородянської громади зафіксовано переміщення ворога.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Київської обласної державної адміністрації.

"Вишгородський район. Північ району залишається окупованою ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району", - сказано повідомленні.

Крім того, наголошується, що місто Славутич повністю ізольоване. Там є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

У Бучанському районі "ситуація напружена".

"Макарівська громада - немає зв'язку. У Бородянській громаді зафіксовано переміщення ворога. Громада готується до евакуації. У Немішаївській, Дмитрівській, Бучанській, Гостомельській громадах - пересування ворожої техніки. Уночі відбувалися бої в Ірпені", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Білогородській громаді близько вранці ворог здійснив обстріл "Градами": зруйновано декілька житлових будинків, є двоє загиблих та один поранений.

"Броварський район. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами: Баришівська громада, Калитянська громада, Великодимерська громада. Там тривають бойові дії", - наголошується у повідомленні.

У селі Гоголів в ніч на 12 березня внаслідок ракетного удару сталася пожежа в будівлі цеху з виготовлення рибної продукції та зруйновано будівлю підприємства "Шельф".

"З 11 на 12 березня в селі Лукаші внаслідок бойових дій пошкоджено приміщення місцевої школи. Після ворожих обстрілів виникла пожежа на складах замороженої продукції, що розташовані неподалік села Квітневе", - повідомили в ОДА.

Також вночі обстріляли північну частину Бориспільського району, жертв немає.

Водночас в ОДА наголосили, сили оборони перебувають у підвищеній боєготовності. Проводиться робота з укріплення блокпостів. Постійно забезпечується вирішення гуманітарних питань.

У Білоцерківському, Обухівському та Фастівському районах ситуація контрольована. Водночас у Василькові (Обухівський район) о 07:00 сталися чотири потужні вибухи, а у Фастівському районі вночі після обстрілу сталося загоряння залишків пального на нафтобазі в селі Крячки.

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