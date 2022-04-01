Окупаційні війська Російської Федерації майже повністю покинули територію Броварського району Київської області.
Про це в ефірі Національного телемарафону розповів мер Броварів Ігор Сапожко.
За словами керівника, найближчим часом ЗСУ будуть звільняти територію від залишків супротивників і техніки, а також займатися розмінуванням. У Броварах багато людей повернулися до своїх домівок. Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу — запускаються підприємства, магазини, павільйони.
"Місто починає жити своїм життям. так як у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре", — додав Ігор Сапожко.
Однак мер підкреслив, що блокпости в Броварах знімати не планують. У разі нової небезпеки місто буде готове до оборони.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ відзначили, що триває відведення російських військ з Київської області. Ці підрозділи після перегрупування відправлять на Донбас, про що неодноразово згадувала українська влада і західні партнери.
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