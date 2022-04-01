ЗСУ належить встановити контроль над населеними пунктами в секторі і зайнятися розмінуванням.

Окупаційні війська Російської Федерації майже повністю покинули територію Броварського району Київської області.

Про це в ефірі Національного телемарафону розповів мер Броварів Ігор Сапожко.

За словами керівника, найближчим часом ЗСУ будуть звільняти територію від залишків супротивників і техніки, а також займатися розмінуванням. У Броварах багато людей повернулися до своїх домівок. Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу — запускаються підприємства, магазини, павільйони.

"Місто починає жити своїм життям. так як у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре", — додав Ігор Сапожко.

Однак мер підкреслив, що блокпости в Броварах знімати не планують. У разі нової небезпеки місто буде готове до оборони.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ відзначили, що триває відведення російських військ з Київської області. Ці підрозділи після перегрупування відправлять на Донбас, про що неодноразово згадувала українська влада і західні партнери.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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