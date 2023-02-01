Цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ, СБУ обіцяє інформувати про результати.

Очільник СБУ Василь Малюк прокоментував низку масштабних оперативно-слідчих заходів, проведених сьогодні.

За його словами, відбулося "відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу".

Він підкреслив, що сьогодні в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

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"Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру", зазначив Малюк.

Він додав, що це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить СБУ. Малюк зазначив, що наразі СБУ інформує суспільство про результати сьогоднішніх заходів і, зважаючи на великий обсяг матеріалів, продовжить це робити і найближчими днями.

Робота СБУ

1 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив слідчі дії у низці держструктур та в окремих відомих осіб.

За його словами, сьогодні проовдяться обшуки у податковій; вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони; обшуки і ціла серія негласних слідчих дій.

Також він додав, що очікується звільнення всього керівного складу митниці.

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