За його словами, компромат на нього - це частина інформаційно-психологічної кампанії, про яку попереджували в ГУР.

Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв відреагував на інформацію ЦПК про те, що він нібито підтримував окупацію Криму. Чиновник заявив, що це "сфабрикований вкид", спрямований проти міністра оборони.

"Сфабрикований "вкид" відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони. Хто за цим стоїть і для чого це робить, я не знаю. Впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди", - написав Лієв у Facebook.

Чиновник також додав, що напередодні ГУР попередило про інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва. Скандальну інформацію про себе Лієв вважає частиною цієї кампанії.

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За словами чиновника, його на нього вже не вперше "навішують проросійські ярлики", а сам він нібито просив перевірити його на поліграфі і навіть проходив цю "понад 4-годинну нудну процедуру", де йому ставили питання щодо державної таємниці, зв’язків з різними іноземними громадянами та спецслужбами і корупційних ризиків. Лієв переконує, що "відвертість відповідей була підтверджена".

Чиновник заявив, що готовий публічно пройти тестування на поліграфі повторно. Крім того, він заявив про готовність у будь-яку хвилину піти у відставку та "продовжувати роботу задля перемоги в будь-якій іншій формі, в тому числі, рядовим солдатом".

Лієв зазначив, що "брудні" публікації проти нього почали з’являтися ще 15 років тому, коли він працював у Чернівецькій ОДА. Тоді власник чернівецької газети нібито "вимагав щомісячний платіж у 10 тисяч доларів обмін на лояльність", але чиновник публічно розповів про цей шантаж.

Щодо історії з кримськими маяками, Лієв заявив, що вона "абсолютно вигадана", а на заяви про те, що він уродженець російської Ухти відповів, що з 3 років "став мешканцем українського Армянська, АР Крим".

Лієв також прокоментував скандальний ролик, у якому закликає Київ "почути Крим" у лютому 2014 року. За його версією, він нібито говорив про "референдум, на якому буде запропоновано розширення повноважень АР Крим у складі України". Втім, нібито через 2 дні після цього коментаря "окупанти заявили про інший зміст референдуму".

На останок Лієв додав, що у 2014-2022 роках "4 рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці", що має "нагороди ГУР, ГК ЗСУ, МО", а також, що "24 лютого 2022 року зі зброєю в руках захищав Київ, "озброював Миколаївщину, Сумщину, Луганщину, Рівненщину та Київщину".

Скандал з Лієвим

Вчора було оприлюднено скандальні факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив підписувати збройні контракти МО.

Кричущі факти про Лієва зібрав очільник ЦПК Віталій Шабунін, їх він оприлюднив у своєму Facebook. Він детально розповів, хто ж такий Лієв, якого під час великої війни Резніков поставив на посаду головного відповідального за закупівлі зброї. А він - уродженець м. Ухта республіки Комі (РФ), екс-міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича. У березні 2014-го він в інтерв'ю "Громадському" закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" на півострові.

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