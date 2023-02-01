Свої мрії посадовиця писала напередодні Нового року.

Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій знайшли список бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела, обшуки у керівництва столичної податкової відбуваються сьогодні, 1 лютого.

Під час обшуку у Датій виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року. У 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та годинник Breguet - подарунок від коханого.

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А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще мріяла про поїздку в Лондон та відпочинок на Мальдівах. Крім того, 1 мільйон доларів все ще залишився у списку мрій.

У 2021-му Датій призначили заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а в 2022 році вона стала в.о. начальника ДПС столиці.

Як зазначає УП, ДБР розслідує факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з держбюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

Серія обшуків 1 лютого: що відомо

Сьогодні Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Джерела у правоохоронних органах повідомили УНІАН, що обшук у будинку бізнесмена проводять СБУ та БЕБ, розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є Коломойський.

Згодом стало відомо, що Служба безпеки України та Держбюро розслідувань провели обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони пов'язані із закупівлями французьких вертольотів Airbus за часів його перебування на посаді міністра.

Також СБУ проводить обшуки у київського забудовника і нардепа забороненої "ОПЗЖ" Вадима Столара.

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