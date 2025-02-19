Для проведення виборів потрібно, щоб в Україні настав мир і скасували воєнний стан.

Станом на зараз Центральна виборча комісія не веде жодних дій з підготовки до проведення виборів. Водночас до голосування онлайн чи поштою Україна поки не готова.

Таку заяву зробив в інтервʼю "Радіо Свобода" голова ЦВК Олег Діденко. Він акцентував, що повоєнні вибори – "це не місце для експериментів".

"Вони дуже, з одного боку, складні будуть і, з іншого боку, дуже відповідальні. Тому такі якісь кардинальні нововведення – це дуже небезпечні речі, які можуть негативно вплинути і дестабілізувати ситуацію", – пояснив Діденко.

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Очільник Центрвиборчкому додав, що для проведення виборів потрібно, щоб в Україні настав мир, скасували воєнний стан і щоб після цього "було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу".

Вибори в Україні: останні новини

Тема виборів в Україні під час війни час від часу активно обговорюється в інформаційному просторі. Під час воєнного стану проведення виборів неможливе, і цю тему часто експлуатує Росія.

Представники країни-агресора маніпулюють питанням голосування, аби показати нібито "нелегітимність" української влади. Та останнім часом схожі заяви почали лунати і з інших країн.

Так, президент США Дональд Трамп накинувся на президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". Провину на відсутність виборчого процесу в Україні він поклав саме на Зеленського, а не на Росію, яка вже три роки веде повномасштабну війну проти нашої країни.

"Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені "як на скрипці". Диктатор без виборів", – написав американський президент.

Президент Чехії Петр Павел розкритикував риторику свого американського колеги. Він наголосив, що Україна воює з ядерною державою. До того ж, пʼята частина її території перебуває під окупацією:

"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – сказав президент Чехії.

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