Перед повномасштабним вторгнення РФ на територію України в Зеленського був рівень довіри лише 37%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Такі дані опитування Київського міжнародного інститут соціології (КМІС), яке було проведено продовж 4-9 лютого 2025 року. При цьому, не довіряють президенту України – 37% опитаних. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Якщо дивитися в регіональному вимірі, то найбільша довіра у Зеленського в Центрі України- 62%, не довіряють – 32%. На Заході України цей показник відповідно -57% і 36%, а на Півдні – 55% і 38%, на Сході – 55% і 41%.

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В КМІС зазначають, що показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли йому довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Для порівняння, за даними опитування КМІС в лютому 2022 року, тобто напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, президенту Зеленському довіряли лише 37% опитаних, а 52%- не довіряли. При цьому 11% не визначились. Вже у травні 2022 року рівень довіри сягнув 90%, не довіряли Зеленському – 7% українців, а 3% - не визначились.

За даними опитування, вже в грудні 2023 року рівень довіри громадян знизився – 77% довіряли, а 22% - не довіряли, в лютому 2024 року – ці показники були відповідно 64% і 35%, а в травні 2024 року – 59% і 36%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецьким вважає, що президент Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві і тим більше зберігає легітимність.

"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій", - наголошує він.

Довідка. КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1000 респондентів.

Переговори про завершення війни

Президент США Дональд Трамп у заяві після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії розкритикував українську владу разом з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що в Україні повинні пройти вибори. Він сказав, що зараз в Україні є керівництво, яке "дозволило розв'язати війну, якої не повинно було бути". Трамп заявив, що рейтинг схвалення президента України становить нібито 4%.

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