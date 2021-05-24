Володимир Огризко: Якщо санкцій проти режиму Лукашенка не буде, Захід розпишеться у своїй беззубості

Чому Україні доведеться пожертвувати "гарними стосунками" з Білоруссю, чи можливо, що сценарій "затримання" Романа Протасевича писався у Москві, та навіщо колективному заходу жорсткі санкції через дії диктатора в бліц-інтерв’ю розповів екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Після того, як Білорусь посадила у Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, піднявши у небо винищувачі, це неабияк обурило світ і викликало різку реакцію. ЄС попередив Білорусь про наслідки і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку. В Україні у вівторок, 25 травня, Уряд збереться на позачергове засідання.

УНІАН поспілкувався з екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огризком, який вважає, що нові санкції відносно Мінська можна розробити протягом одного дня, але колективний Захід може в черговий раз продемонструвати свою беззубість.

Якою, на вашу думку, буде відповідь Заходу на інцидент з літаком, який по-піратські змусили приземлитися в Мінську? Чи будуть вводитися нові санкції?

Якщо санкцій не буде, Захід розпишеться у своїй беззубості. Це буде означати, що і Білорусь, і РФ можуть робити все, що хочуть, придушуючи будь-кого. Це терористичний акт, в цьому немає ніяких сумнівів. Тут треба приймати політичне рішення. Якщо воно є - будуть санкції. Це не проблема їх сформулювати. Але якщо політичної волі немає, будуть розмови про те, що це погано, і на цьому все закінчиться.

Ввести можуть і політичні, і економічні санкції. Я віддаю більше переваги другим, вони можуть реально вплинути на ситуацію в країні. Таких санкцій немало: починаючи від зупинки трансферу товарів через Білорусь в сторону Росії та з Росії; заборона польотів білоруських літаків по Європі; заборона на покупку білоруських товарів... Таких речей - десятки. Це не головне. Сідають фахівці і за день готують пропозицію. Питання в тому, чи готовий колективний захід піти на жорсткі кроки.

Якщо це будуть чергові санкції «ні про що», то для Путіна, для Лукашенка, для всіх диктаторів пострадянського простору, це буде означати, що вони можуть робити те ж саме, навіть більше.

І чи готовий, на вашу думку, колективний Захід до таких жорстких кроків?

Через день-два ми про це дізнаємося.

Чи варто нам чекати реакції ЄС або треба самим починати розробляти такі санкції?

Можемо солідаризуватися з європейською позицією, можемо це робити самостійно, ми - незалежна держава. Я думаю, що найбільш ефективна спільна позиція з ЄС. Це ще раз говорить про те, що ми хочемо працювати в одній політичній зв'язці з країнами ЄС.

Але напевно знайдуться ті, хто скаже, що не треба поспішати, що це негативно позначиться і на Україні. Адже ми – сусіди, і у нас тісні економічні зв’язки.

Санкції безумовно негативно впливають на тих, хто їх вводить. Але є принципи, які дорожче.

Як на вашу думку, чи не стоїть за цим терактом РФ (в мережі вже обговорюється такий сценарій), не породила вона цю ситуацію, щоб ще сильніше впливати на Олександра Лукашенка?

Для тверджень потрібно мати підстави, інакше це будуть політичні фантазії. Але очевидно, що режими Лукашенка та Путіна об'єднує неприйняття опозиції, намагання цю опозицію придушити будь-яким способом. Ви бачите, Москва труїть Навального, там забороняють все, що пов'язано зі свободою преси, слова. Мінськ починає захоплювати літаки. Це все об'єднує. Вони один одного підтримують, і радіють один за одного. Я в цьому не сумніваюсь. Виключати нічого не можна, але й стверджувати поки нічого не можна.

Влад Абрамов

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