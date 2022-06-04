На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України представники США, Євросоюзу і Великобританії почали проводити регулярні зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни в Україні шляхом переговорів.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією CNN, Україна в цих обговореннях безпосередньо не бере участі.
Як зазначається в матеріалі, йдеться про те, щоб визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.
Війна в Україні та переговори з РФ:
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина взяла на себе роль посередника в переговорах і організувала зустріч делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після того, як стало відомо про військові злочини окупантів у Бучі, переговори були заморожені.
28 квітня Ердоган розмовляв з Путіним телефоном та рекомендував відновити переговори з Україною за посередництва Туреччини.
Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом. Однак зустріч так і не відбулася.
Також турецька влада пропонувала безпечну евакуацію по морю українських захисників з "Азовсталі" в Маріуполі, коли окупанти тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування.
18 травня 2022 року в офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "військових перемог", через що переговори з нею неможливі.
19 травня Україна заявила, що дипломатичні бесіди можуть поновитися лише за вказівкою Зеленського.
24 травня 2022 року Зеленський назвав умову повернення до переговорів з РФ.
29 травня Ердоган анонсував окремі переговори з Зеленським і Путіним.
Того ж дня, 29 травня, Україна відповіла Ердогану з приводу переговорів з Путіним.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Туреччина назвала відносини з Росією "стратегічно важливими" і не збирається їх розривати
- У Туреччині заявили, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може продовжити війну в Україні
- Ердоган анонсував окремі переговори із Зеленським і Путіним