Йдеться про те, щоб визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України представники США, Євросоюзу і Великобританії почали проводити регулярні зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією CNN, Україна в цих обговореннях безпосередньо не бере участі.

Як зазначається в матеріалі, йдеться про те, щоб визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

Війна в Україні та переговори з РФ:

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина взяла на себе роль посередника в переговорах і організувала зустріч делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після того, як стало відомо про військові злочини окупантів у Бучі, переговори були заморожені.

28 квітня Ердоган розмовляв з Путіним телефоном та рекомендував відновити переговори з Україною за посередництва Туреччини.

Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом. Однак зустріч так і не відбулася.

Також турецька влада пропонувала безпечну евакуацію по морю українських захисників з "Азовсталі" в Маріуполі, коли окупанти тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування.

18 травня 2022 року в офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "військових перемог", через що переговори з нею неможливі.

19 травня Україна заявила, що дипломатичні бесіди можуть поновитися лише за вказівкою Зеленського.

24 травня 2022 року Зеленський назвав умову повернення до переговорів з РФ.

29 травня Ердоган анонсував окремі переговори з Зеленським і Путіним.

Того ж дня, 29 травня, Україна відповіла Ердогану з приводу переговорів з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: