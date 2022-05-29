Українська сторона готова до переговорів у форматі конференції, якщо на це погодиться Путін.

Після того, як президент Туреччини Ердоган запропонував українському і російському колегам Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести спільні телефонні переговори-конференцію, Україна дала попередню згоду.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін, повідомляє "Страна.uа".

"Наскільки це відповідає дійсності, не можу сказати - ці домовленості відбувалися між президентом Туреччини та Росії. А що стосується позиції офісу президента України, якщо президент Росії дасть свою згоду, ми теж розглянемо таку пропозицію", - повідомив Никифоров.

На цей момент прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив лише двосторонню розмову Путіна та Ердогана.

Переговори Зеленського з Путіним:

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина взяла на себе роль посередника в переговорах і організувала зустріч делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після того, як стало відомо про військові злочини окупантів у Бучі, переговори були заморожені.

28 квітня Ердоган розмовляв з Путіним телефоном і рекомендував відновити переговори з Україною за посередництва Туреччини.

Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом. Однак зустріч так і не відбулася.

Також турецька влада пропонувала безпечну евакуацію по морю українських захисників з "Азовсталі" в Маріуполі, коли окупанти тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування.

29 травня Ердоган анонсував окремі переговори з Зеленським та Путіним.

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