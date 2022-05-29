Турецький президент заявив, що продовжить докладати зусиль для дипломатичного завершення війни в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував, що в понеділок у нього заплановані окремі телефонні розмови з президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Як зазначає турецька державна інформагенція Anadolu Agency, Ердоган пояснив, що насамперед озвучить своє прохання зберігати канали для діалогу, щоб мати можливість припинити війну в Україні шляхом переговорів.

"Туреччина й надалі заохочуватиме сторони підтримувати канали діалогу та дипломатії для встановлення миру в Україні", - сказав він.

Зі свого боку в Кремлі вже підтвердили, що така розмова запланована. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що у голови Кремля 30 травня відбудеться розмова з Ердоганом. Проте теми переговорів він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина взяла на себе роль посередника в перемовинах і організувала зустріч делегацій України та Росії в Стамбулі 29 березня. Однак після того, як стало відомо про воєнні злочини окупантів у Бучі, переговори були заморожені.

А 28 квітня Ердоган розмовляв із Путіним телефоном і рекомендував відновити переговори з Україною за посередництва Туреччини.

Наприкінці квітня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Зеленський і Путін можуть зустрітися особисто вже найближчим часом. Проте зустріч так і не відбулася.

Також турецька влада пропонувала безпечну евакуацію морем українських захисників з "Азовсталі" в Маріуполі, коли окупанти тримали їх в облозі та здійснювали нищівні бомбардування.

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