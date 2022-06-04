На цих напрямах ворог зосередив значні сили.

Найгарячішими точками на фронті залишаються Сєвєродонецьк та Слов'янський напрямок.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що ситуація в Сєвєродонецьку "дуже складна", російські окупанти підтягли до міста значні сили.

За словами Денисенка, друга найгарячіша точка - це напрямок на Слов'янськ.

"Росіяни зараз підтягують туди максимальну кількість сил, які в них є. На цьому напрямку зосереджується вже більше 20 батальйонних тактичних груп, а одна така група - це 600-800 осіб, це більш як 30 БТРів, 10 танків", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, російські війська під час запеклих боїв зайшли в Сєвєродонецьк 30 травня. У місті не припиняються запеклі вуличні бої.

Вас також можуть зацікавити новини: