За словами Зеленського, без деокупації захоплених після початку широкомасштабного вторгнення російських військ переговори про припинення вогню з РФ "будуть важкими".

Україна повернеться до переговорів з Росією лише після того, як поверне захоплені окупантами після 24 лютого українські території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню NHK.

"Я впевнений, що ми маємо повернути собі всю нашу територію, але за це доведеться заплатити. Ми хочемо повернути її до того, що було до 24 лютого. Тоді ми сядемо за стіл переговорів", – сказав Зеленський, додавши, що без деокупації захоплених після початку широкомасштабного вторгнення російських військ переговори про припинення вогню з РФ "будуть важкими".

Зеленський наголосив на українській належності Криму та Донбасу, але наразі бачить головне завдання у звільненні захоплених за 3 місяці районів.

За його словами, Збройні сили України здатні повернути всі окуповані РФ землі. Після того, як світ побачив здатність України протистояти агресору, повірив у її перемогу та об'єднався заради допомоги українському народу – майбутня перемога стала ще більш відчутною, зазначив Зеленський.

"Світ давав Україні три дні щодо окупації РФ усієї території країни. Але бачите – не три дні, не 30 днів, а вже три місяці минуло. Ми об'єднали світ навколо України... Не думаю, що спроба Росії буде успішною, бо світ об'єднався довкола України", – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський назвав умову для зустрічі з Путіним. Глава Української держави готовий зустрітися з президентом РФ виключно для припинення війни.

Як заявляв радник глави ОП Михайло Подоляк, переговори з Росією не закінчилися, вони призупинені, оскільки будь-яка війна закінчується переговорами. За його словами, переговори Зеленського з Путіним відбудуться за потреби в українського президента.

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