Вони окремо зосередилися на заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій українських сил на Донецькому напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповіли раднику президента США з питань національної безпеки Джейку Саллівану та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі про оперативну ситуацію на фронті та можливі дії противника.

"Андрій Єрмак і Валерій Залужний розповіли про оперативну ситуацію на фронті та можливі дії противника. Окремо сторони зупинилися на обороні Бахмута й заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій українських сил на Донецькому напрямку", – йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Керівник ОП наголосив на важливості продовження надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки. Він подякував американському народові, Адміністрації президента США Джозефа Байдена та Конгресу за надійне стратегічне партнерство і підтримку України в боротьбі за свій суверенітет, деокупацію всіх українських земель та дотримання міжнародного права й Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Відео дня

Ситуація в Бахмуті

Бої за Бахмут тривають з серпня 2022 року. За інформацією ЗМІ, Росія втратила вже від 20 до 30 тисяч убитими та пораненими, намагаючись захопити це місто.

6 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли найвищого рівня напруження, українські військові намагаються не допустити оточення міста.

Також цього дня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було ухвалене рішення, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися.

8 березня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що ворогу не вдається розвинути наступальний успіх під Бахмутом.

Водночас Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг не виключив, що Росія може захопити Бахмут.

У своєму вечірньому зведенні 8 березня Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку і не припиняють штурму міста Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: