Те, чого РФ бракує якісно, вона намагається компенсувати кількісно, зазначив генеральний секретар Альянсу.

Російські окупанти у найближчі дні можуть захопити місто Бахмут Донецької області.

Можливе захоплення Бахмута не обов’язково буде відображати настання переломного моменту у війні в Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після прибуття у Стокгольм на зустріч міністрів оборони держав-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За словами генсека, якщо місто захопить ворог, це лише підкреслює, що "ми не маємо недооцінювати Росію" і повинні й надалі підтримувати українську державу.

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"Те, чого Росії бракує якісно, вони (росіяни - Ред.) намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", - підкреслив він.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

За Бахмут вже не один місяць тривають запеклі бої, місто стало справжньою фортецею українських воїнів. Супротивники зазнають величезних втрат. Західні ЗМІ дізналися, що, за словами чиновника НАТО, у боях за Бахмут РФ втратили щонайменше у пʼять разів більше військовослужбовців, аніж Україна.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські воїни активізували контрнаступальні дії на одній з ліній оборони Бахмута.

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