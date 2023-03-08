Супротивник атакував захисників України біля низки населених пунктів, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку і не припиняють штурму міста Бахмут.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. "На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут", - наголосили у Генштабі.

Українські захисники відбили атаки окупантів в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.

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"Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 6 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли найвищого рівня напруження, українські військові намагаються не допустити оточення міста. Бої за Бахмут тривають з серпня 2022 року.

Також 6 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було ухвалене рішення, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися.

Сьогодні, 8 березня, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ворогу не вдається розвинути наступальний успіх під Бахмутом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що Росія може захопити Бахмут.

За інформацією ЗМІ, Росія втратила вже до 30 тисяч убитими та пораненими, намагаючись захопити це місто.

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