Учасники зустрічі говорили також про навчання українських військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з колегами країн-партнерів ситуацію в Бахмуті та забезпечення ЗСУ зброєю і боєприпасами.

Залужний в дописі у Telegram назвав цю зустріч "дуже важливою для України".

"Був радий бачити своїх друзів-колег: Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі - командувача ЗС США в Європі генерала СВ ЗС США Крістофера Каволі; начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна; начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генерала Раймунда Анджейчака; командувача Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенанта Антоніо А. Агуто. Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову", - зазначив Залужний.

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За словами головнокомандувача, насамперед він поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на східному напрямку, зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті.

"Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - наголосив Залужний.

Також він зазначив, що учасники зустрічі продовжили діалог стосовно підготовки українських військових.

"Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах. Україні потрібна перемога", - наголосив Залужний.

Ситуація в Бахмуті - що потрібно знати

Наразі військові і керівництво України описують ситуацію в Бахмуті на Донеччині, де запеклі бої тривають 8 місяців, як критичну. Ворог винищує місто постійними обстрілами і закидає "гарматним м’ясом".

Попри все українські військові продовжують тримати оборону міста-фортеці. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що оборона Бахмута для України є тактичним рішенням.

Він акцентував, що втрата контролю над містом матиме погані наслідки – для російських загарбників відкриється шлях до інших населених пунктів.

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